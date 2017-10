Plastica, dagli anni 50 prodotti 7 miliardi di tonnellate di rifiuti: il 79% è finito in discarica o nell'ambiente

Da quando è entrata nella fase di produzione di massa, negli Anni Cinquanta, la plastica è stata sfornata in quantità enormi: 9,1 miliardi di tonnellate, e la gran parte è poi finita in discarica. E' quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances , che si presenta come "la prima analisi globale della produzione di tutte le plastiche". Sono circa 7 miliardi le tonnellate di rifiuti plastici generati fino al 2015: di questi il 9% è stato riciclato, il 12% incenerito e il 79% gettato in discarica o nell'ambiente.

Secondo i ricercatori dell'Università della California, l'uso principale della plastica è nel confezionamento, il cui impiego è cresciuto a causa del passaggio mondiale dai contenitori riutilizzabili a quelli monouso. Come conseguenza la percentuale di plastiche nei rifiuti solidi urbani dei Paesi a medio e alto reddito è passata dall'1% del 1960 ad oltre il 10% nel 2005.



Materiali non biodegradabili - Il problema, hanno osservato gli esperti, "non è solo la plastica che si accumula ovunque, dagli oceani ai bordi delle strade e dei fiumi, ma il fatto che si tratta di materiale non biodegradabile". La plastica incenerita produce emissioni negative per l'ambiente e la salute "e riciclarla sposta solo in avanti, ma non risolve, il problema del suo smaltimento futuro, anche se può ridurre la nuova produzione".



Se i trend attuali proseguiranno, hanno sottolineato gli esperti, "oltre 13 miliardi di tonnellate di rifiuti plastici andranno a finire nelle discariche e nell'ambiente entro il 2050".