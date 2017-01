Onu, l'Italia è più verde: raggiunto record di 200 alberi per cittadino

In Italia è stato raggiunto un record di 200 alberi per ogni cittadino e le foreste crescono ad un ritmo dello 0,6% annuo. Negli ultimi quattro decenni, inoltre, sono stati recuperati 3,5 milioni di ettari di terreno dedicato alla natura e la minaccia di inondazioni è stata notevolmente ridotta. A rivelarlo è stato un rappresentante dell'Italia alle Nazioni Unite durante un dibattito sulle foreste al Consiglio Economico e Sociale Onu (Ecosoc).

Il tasso di boschi più alto degli ultimi 500 anni - "Fin dal secolo scorso abbiamo lanciato campagne massicce per il rimboschimento e il Belpaese ora sta attraversando il periodo con il più alto tasso di boschi dei suoi ultimi 500 anni di storia", ha aggiunto il rappresentante italiano, sottolineando che le foreste sane offrono molteplici vantaggi per il benessere dei popoli e delle comunità di tutto il mondo, partecipando attivamente al ciclo idrologico.



Uno scudo contro i cambiamenti climatici - Gli alberi, come gli oceani, sono custodi della stabilità del clima e svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di società resistenti ai cambiamenti climatici grazie alle loro capacità di mitigazione e assorbimento della CO2. Le foreste sono in grado "di ridurre in modo significativo l'inquinamento e le malattie connesse", ha spiegato il rappresentante italiano. E ha aggiunto: "Gli alberi evitano l'intasamento dei canali di scolo attraverso la loro capacità di trattenere l'acqua, facilitano la gestione dei rifiuti, mitigano le ondate di calore, e in generale migliorano la qualità della vita di milioni di abitanti delle città".