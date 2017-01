Olio di palma, i consumi per biodiesel "battono" l'uso alimentare: Italia al top nell'Ue

Continua a crescere l'impiego di olio di palma nelle miscele del biodiesel europeo, che nel 2015 è stato il principale sbocco per l'uso del grasso tropicale nell'Ue. Lo afferma uno studio della ong Transport & Environment, sottolineando che l'utilizzo del prodotto per la produzione di combustibili ecologici (46%, +2,6% rispetto al 2014) ha superato quello relativo all'industria alimentare (45%). In questa speciale classifica, l'Italia si posiziona al primo posto in Europa: nel nostro Paese il 95% dell'olio di palma è infatti utilizzato per produrre biocarburanti.