Olanda, addio asfalto: le strade di Rotterdam saranno di plastica riciclata

Manti stradali in grado di sopportare escursioni termiche elevate e di "vivere" fino a tre volte di più di quelli attuali. E il tutto dicendo addio all'asfalto e utilizzando la plastica riciclata di bottiglie e oggetti di uso comune. E' l'idea dello studio di progettazione olandese VolkerWessels per ridurre l'impatto ambientale e i costi di manutenzione delle strade di Rotterdam. Presto i primi test per valutare la sicurezza.

Secondo i ricercatori dell'azienda olandese, l'asfalto produce 1,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno a livello globale, pari a circa il 2% del totale delle emissioni relative al trasporto su strada. La soluzione proposta andrebbe in questo modo ad abbattere il costo ambientale dei trasporti.



Risparmio "doppio" - Il progetto prevede inoltre un metodo di produzione vantaggioso, che consente di realizzare le componenti di plastica riciclata in fabbrica e di trasportarle con facilità sul luogo di installazione. Una soluzione che, oltre a tagliare i costi, comporterebbe una riduzione dei tempi di realizzazione delle pavimentazioni. Che tradotto vuol dire una più facile gestione del traffico di autoveicoli, per un'ulteriore riduzione di emissioni inquinanti.



Al momento "si tratta di un'idea soltanto sulla carta", precisa al Guardian ha spiegato Rolf Mars, responsabile della gestione stradale di VolkerWessels. "La fase successiva - aggiunge - sarà quella di costruire (un prototipo) e testare in laboratorio per assicurarsi che sia sicuro in condizioni di bagnato, e così via".