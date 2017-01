25 marzo 2015 Negli Usa i biocarburanti low cost si producono a partire dall'erba delle praterie Il sistema del Lawrence Berkeley National Laboratory consiste nel "degradare" la parete cellulare delle piante, senza interferire con la produzione agroalimentare Tweet google 0 Invia ad un amico

13:49 - I ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory, negli Usa, hanno messo a punto una tecnica per ricavare biocarburanti economici a partire dall'erba delle praterie. E il tutto senza intaccare lo stato di salute dell'industria agroalimentare. Per riuscirci, gli scienziati hanno scelto una varietà di erba molto diffusa nelle praterie americane: il Panicum virgatum. Il sistema consiste nel degradare la parete cellulare delle piante per creare biomasse adatte alla produzione di biocarburanti.

Erba geneticamente modificata - L'obiettivo dei ricercatori americani era individuare un modo per incrementare la resa energetica dell'erba, abbattendo i costi di produzione dei biocarburanti. Una sfida non facile, perché il meccanismo utilizzato per degradare le pareti cellulari vegetali, portandole a rilasciare gli zuccheri necessari ad avviare il processo di fermentazione delle biomasse, è un processo costoso. L'unico modo per aggirare questo ostacolo, ha spietato il coordinatore dello studio Benjamin Schwessinger, era "modificare geneticamente la struttura della parete cellulare delle piante".



I prodigi della proteomica - I ricercatori hanno così "ricostruito" il proteoma (cioè la struttura delle proteine) del Panicum virgatum. Un'impresa a dir poco ardua, dato che le pareti vegetali sono composte da centinaia e centinaia di proteine. E grazie alle analisi effettuate sui germogli di questa particolare erba, i ricercatori ne hanno identificate ben 1.750. Il prossimo step è lo studio della funzione di ogni proteina, per valutare le tipologie più adatte alla produzione di biocarburanti.