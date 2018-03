Monumenti di tutto il mondo si spengono per la "Earth Hour"

A Parigi si è oscurata la Torre Eiffel, a Roma il Colosseo. A Londra, un caleidoscopio di siti famosi ha spento le luci: il Tower Bridge, il Big Ben, Piccadilly Circus, il London Eye. La scena si è ripetuta in tutto il mondo sabato sera. Lunghissima la lista dei monumenti che per un'ora, dalle 20:30, hanno risposto all'appello globale della "Earth Hour", un'ora di buio per sensibilizzare sul cambiamento climatico.