Modena, nei ristoranti arriva "Food bag": il kit antispreco per portarsi gli avanzi

"Food bag" nasce con l'obiettivo di creare a Modena un circuito di esercizi in cui sia offerta ai clienti la possibilità di portare il cibo avanzato a casa al fine di combattere gli sprechi alimentari. Per questo gli enti modenesi hanno deciso di allearsi e hanno firmato un protocollo d'intesa per promuovere l'iniziativa.



"Io per primo, al ristorante, mi sono sempre vergognato a chiedere la vaschetta per gli avanzi, anche se in realtà la cosa di cui ci dovremmo vergognare è lo spreco", commenta Gian Carlo Cerchiari, vicepresidente della Camera di Commercio di Modena, tra i promotori del progetto.



A breve partirà una promozione dell’iniziativa nei ristoranti della provincia. I ristoratori avranno il compito di proporre ai clienti la vaschetta. "Noi dobbiamo far sì che il cliente possa chiedere la Food bag senza sentirsi a disagio iniziando a fare quello che all’estero sta avvenendo da tanto tempo, ovvero il riutilizzo degli avanzi del pasto per la sera o per il giorno dopo in base a un concetto di sostenibilità morale", dice Luca Marchini, presidente del Consorzio Modena a Tavola e chef de “L’Erba del Re”, ristorante da una stella Michelin.