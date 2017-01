Los Angeles, 96 milioni di palline per bloccare l'evaporazione dell'acqua

Novantasei milioni di shade balls, palline-ombra, per proteggere l'acqua da uccelli, alghe, polvere e, soprattutto, dall'evaporazione . Le sfere, in polietilene e senza Bisfenolo A , sono state immesse nel serbatoio da 11 miliardi di litri d'acqua della città di Los Angeles . "Le palline permettono di bloccare l'evaporazione annuale di circa 300 milioni di litri d'acqua , che altrimenti andrebbero persi", spiega il sindaco della città Usa, Eric Garcetti .

La soluzione è stata studiata dal Department of Water and Power. Il costo dell'operazione è di 30 milioni di euro, circa 30 centesimi a pallina.



"Los Angeles ha appena completato il progetto per proteggere la riserva d'acqua distribuendo le shade balls sulla sua superficie, mantenendola pulita e sicura", scrive su Facebook il primo cittadino di Los Angeles pubblicando anche il video dell'intervento.