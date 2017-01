Le zucche di Halloween fanno paura all'ambiente: scarti convertiti in energia

Ogni anno migliaia di tonnellate di zucche usate negli Stati Uniti per le decorazioni di Halloween finiscono nella spazzatura, contribuendo all' inquinamento . Una situazione allarmante che ha spinto il dipartimento Usa dell'Energia a correre ai ripari, finanziando una serie di bioraffinerie per convertire i rifiuti in energia . A "spaventare" l'ambiente è soprattutto il metano che viene liberato nell'aria durante la decomposizione degli scarti organici.

Il "favore" reso all'ambiente risulta doppio: oltre a limitare le emissioni di metano, l'utilizzo dei rifiuti delle zucche per produrre energia contribuirà a ridurre anche la dipendenza dal carbone.



Per fare questo, il dipartimento americano ha selezionato tre compagnie da finanziare per progetti che creeranno biocarburanti per uso militare. Due di queste, una volta a regime, produrranno 350 milioni di litri di biocarburanti all'anno. "Non ci vorrà molto - spiega il dipartimento Usa - perché le 590mila tonnellate di zucche prodotte annualmente diventino importanti per la sicurezza energetica come lo sono per Halloween".