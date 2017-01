20 marzo 2015 L'inverno 2014-2015 è stato il più caldo della storia della Terra: battuto il record del 2007 Lo rivela un'indagine del Noaa: da dicembre a febbraio la temperatura media rilevata è stata 0,79 gradi Celsius al di sopra della media del XX secolo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:36 - La stagione invernale 2014-2015 è stata la più calda dell'intera storia del nostro pianeta. Gli ultimissimi dati rilasciati dall'Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica Usa (Noaa) hanno rivelato che da dicembre 2014 alla fine di febbraio 2015 la temperatura media rilevata sulle acque e sulla terra è stata 0,79 gradi Celsius al di sopra della media del XX secolo. Lo scenario che ne consegue è tutt'altro che incoraggiante: l'emisfero Nord è sempre più tiepido.

Le aree più colpite - Il "tepore" dell'atmosfera nell'emisfero Nord, dove vive il 90% della popolazione del mondo, ha battuto il record precedente del 2007. Tra le aree che hanno registrato innalzamenti record delle temperature spiccano la Mongolia dell'est, la Siberia centrale e la parte occidentale degli Stati Uniti. Luoghi come la California hanno sofferto livelli di siccità senza precedenti. Secondo alcuni esperti, lo Stato ha a questo punto solamente un anno di riserve di acqua disponibili e le falde acquifere sotterranee stanno rapidamente sparendo. Unica zona ad aver sofferto un freddo inusuale la costa orientale dell'America, dove città come Boston sono state sommerse dalla neve (appena sotto i tre metri).



Il prossimo record potrebbe essere già nel 2015 - Ma l'effetto serra ed il surriscaldamento dell'atmosfera hanno fatto registrare anche altri record: febbraio è già stato il più caldo dal 1998, e il 2014 è stato l'anno più caldo in assoluto. E secondo un diverso studio sull'andamento delle temperature globali del "Goddard Institute" della Nasa, uno dei motivi delle temperature più alte della norma questo inverno dipenderebbe dalla nascente formazione del 'El Nino', un modello climatico per cui il calore della superficie delle acque dell'oceano Pacifico influenza il clima in tutto il mondo. Proprio El Nino sta aumentando le probabilità che il 2015 continui sul cammino del 2014, diventando a sua volta l'anno più caldo della storia.