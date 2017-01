Italia quinta al mondo per superficie forestale "doc": certificati oltre 52mila ettari

L'Italia è il quinto Paese al mondo e il terzo in Europa per superficie forestale certificata con il marchio "CoC" (Chain of Custody, "Catene di Custodia"), una sorta di denominazione di origine controllata che attesta la provenienza del legname da una data regione o Stato. Si tratta di un passaggio decisivo contro la deforestazione e gli incendi, oltre ad essere una fonte di vantaggi economici per le aziende che vi ricorrono. La superficie forestale certificata in Italia si attesta sul valore complessivo di circa 52.245 ettari, in aumento del 2,19% rispetto al 2014.