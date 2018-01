Inquinamento, Londra studia una tassa da 25 cent sui bicchieri del caffè

Per salvare l'ambiente i sudditi di sua Maestà potrebbero seguire l'esempio degli italiani che dal 1° gennaio pagano per i sacchetti biodegradabili destinati a frutta e verdura. Gli inglesi stanno valutando di introdurre una tassa di 20 centesimi di sterlina sul caffè, o meglio, sul bicchiere monouso dentro cui si beve. Basti pensare che ogni giorno nel Regno Unito vengono buttate 500mila tazzine di plastica. Troppe secondo la commissione parlamentare per l'ambiente che ha sollecitato un provvedimento del governo per introdurre un costo fisso così come era già stato fatto per le buste dei negozi.