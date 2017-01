Inquinamento, l'allarme di Legambiente: "Troppi scarichi nei laghi, il 50% è fuorilegge"

E' allarme inquinamento per i laghi italiani: la metà degli scarichi che finisce nelle acque è fuorilegge. E' quanto emerge dall'edizione 2016 di Goletta dei laghi , la campagna nazionale di Legambiente che ha esaminato dodici bacini lacustri in sei regioni del Paese, per un totale di oltre 200 campioni raccolti. Quest'anno il monitoraggio ha preso in esame anche le microplastiche . Preoccupano anche il consumo di suolo negli ecosistemi lacustri e la gestione non sostenibile del territorio.

L'iniziativa - Per realizzare i test via terra e via lago, l'equipaggio del Cigno Azzurro ha effettuato in 22 ore di navigazione e percorso 108 chilometri. La campagna ha preso il via domenica 26 giugno, con l'arrivo dei tecnici sul lago d'Iseo, e si è conclusa domenica 24 luglio sul Trasimeno.



I laghi monitorati - I campioni sono stati raccolti nei bacini di Sebino, Lario, Verbano, Ceresio e Benaco nel Nord Italia; Caterno, Albano, Bracciano, Bolsena e Vico nel Lazio; Trasimeno e Piediluco in Umbria.