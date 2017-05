Inquinamento, biologa italiana scopre il bruco mangia-plastica

Un bruco comunemente usato come esca dai pescatori riesce a degradare il polietilene, una delle plastiche più utilizzate e che in natura si smaltisce in oltre 400 anni. La scoperta è avvenuta "per caso" grazie a un'osservazione dell'apicoltrice Federica Bertocchini, del Csic (Istituto spagnolo di Biomedicina e Biotecnologia della Cantabria). Dopo averle rimosse dalle sue arnie, la biologa aveva "appoggiato" le larve della tarma della cera (un parassita degli alveari) in una busta di plastica, la quale in poco tempo si è riempita di buchi.