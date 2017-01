Greeny, i riciclatori "incentivanti": buoni per la spesa in cambio di rifiuti

Eco-compattatori che offrono bonus per la spesa in cambio di rifiuti. Sono i "riciclatori incentivanti" Greeny, che riconoscono il materiale inserito dal consumatore e lo differenziano automaticamente e che avvisano, via email o per sms, quando il sistema è pieno. In Italia, in particolare al Centro-Nord, ne sono presenti già 1.500 ed entro il 2015 sbarcheranno anche in Puglia, Calabria e Basilicata.

Dalle bottiglie alle lattine - L'idea di Greeny, nata qualche anno fa all'interno di un'azienda veneta, si sta espandendo lungo lo Stivale e invoglia i cittadini alla raccolta differenziata consentendo di risparmiare sul conto della spesa. I macchinari sviluppati dalla Eurven sono in grado di selezionare e compattare dalle bottiglie di plastica alle lattine di alluminio alle capsule del caffè. Per ogni rifiuto inserito offrono un eco-bonus da spendere negli esercizi commerciali che aderiscono al progetto.



Proventi in beneficenza - Questi riciclatori possono ridurre fino al 90% il volume iniziale dei rifiuti e trasformare il materiale conferito in una eco-balla pronta per essere inviata alla filiera del riciclo. Ad oggi il 60% delle macchine è installato nelle regioni del Centro-Nord mentre il restante 40% si trova al Sud e nelle Isole. I proventi dell'operazione sono devoluti a una associazione locale che raccoglie fondi per la lotta contro il cancro.



A Roma - Accade anche che il riciclatore diventi protagonista della vita di un quartiere nel segno della sostenibilità, come a Roma, dove il primo macchinario installato in una piazza nel quartiere Colli Aniene è diventato meta quotidiana degli abitanti della zona. E anche per gli abitanti di un piccolo comune in provincia di Roma, Genazzano, che in meno di due mesi hanno riciclato con Greeny oltre 70mila bottigliette di plastica Pet (circa 2.500 chili). Un successo che ha portato l'amministrazione della Capitale a installare nuove postazioni in un mercato rionale e in un Impianto Sportivo Comunale. Nel 2015 i macchinari "conquisteranno" anche altri centri laziali, a partire da Frosinone.