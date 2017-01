Giornata nazionale degli alberi: "Bisogna salvaguardare i polmoni verdi della Terra"

Happy #Tree Day! This one is from the #giardinodininfa , a beautiful #garden in #Italy ! #tree4climate #legambiente pic.twitter.com/jDPrnFleL0

L'invito di Legambiente agli utenti dei social network è quello di "raccontare con una foto il significato degli alberi nelle nostre vite: un albero a cui siamo legati, che abbiamo abbracciato o salvato dall'abbattimento". L'organizzazione ambientalista ha inoltre dato vita a diverse iniziative sul territorio italiano, che puntano soprattutto al coinvolgimento delle scuole primarie.



Per l'occasione i ministeri dell'Ambiente e dell'Istruzione hanno indetto il concorso "L'albero maestro", aperto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. L'obiettivo degli studenti sarà quello di produrre un documentario, un articolo o un reportage con disegni e fotografie sul patrimonio "verde" della loro città o Regione. La scadenza per l'invio dei materiali è fissata per il 30 giugno 2016, mentre la premiazione si terrà in occasione della Giornata nazionale degli alberi del 2016.



"Gli alberi costituiscono una risorsa naturale contro il riscaldamento globale, la loro presenza garantisce una risposta sicura ed efficace ai danni causati dalle attività umane. Proteggere gli alberi vuol dire proteggere il futuro", sostengono gli esperti di Legambiente. Gli alberi in città, aggiungono, sono indispensabili per assorbire la CO2, per mitigare l'aria nei mesi più caldi e per difendere gli edifici dai venti freddi in inverno, con notevoli vantaggi economico-energetici.