Dolce zucchero, quanto ci costi? Lo spreco in bar e ristoranti

Rispetto a suo "cugino" il caffè, sui banconi di bar e ristoranti è spesso lo zucchero a passare inosservato. Punta su quest'ultimo i riflettori uno studio della Fipe (Federazione Italiani Pubblici Esercizi) che ha comparato i consumi della versione in bustina a quella in zuccheriera nei locali pubblici. Gli appassionati del dolcificante non riescono a dosare perfettamente il contenuto delle bustine creando di fatto uno spreco pari a 46,3 milioni di chili, nettamente superiore a quello che si ha con il saccarosio in zuccheriera (32,4 milioni di chili). Tradotto in percentuali, le bustine determinano il 63,5% in più di costi a carico dei consumatori.