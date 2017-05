Discariche fuori legge, Bruxelles deferisce l'Italia alla Corte di giustizia Ue

La Commissione europea deferirà l'Italia alla Corte di giustizia Ue nell'ambito della procedura di infrazione aperta nel 2011 per la violazione della direttiva del 1999 sulle discariche. Bruxelles contesta all'Italia la mancata messa a norma o la mancata chiusura entro i termini previsti (16 luglio 2009) delle discariche già autorizzate e in funzione al momento del recepimento della direttiva. Sarebbero 44 i siti ancora non in regola con le norme Ue.