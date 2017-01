Cop21, Arnold Schwarzenegger: "Per il clima vegetariani part-time"

"Dovremmo diventare vegetariani part-time", è la ricetta salva-clima dell'attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, il cui intervento si inserisce all'interno della conferenza internazionale sui cambiamenti climatici Cop21 in corso a Parigi. "Essere completamente vegetariani è impegnativo - precisa alla Bbc News, - ma rinunciare alla carne una o due volte alla settimana è fattibile e protegge il pianeta". Anche per un body-builder?, gli hanno chiesto. "Conosco tanti atleti vegetariani: le proteine della carne possono essere sostituite".

Gli allevamenti intensivi emettono il 28% dei gas serra globali; una produzione letale per l'ambiente e il clima che è raddoppiata negli ultimi 50 anni e che a questi ritmi è destinata a raggiungere il 30% nel 2050, stando ai dati allarmanti delle Nazioni Unite.



Come governatore della California, Schwarzenegger in persona aveva fatto assumere l'impegno ai giganti di petrolio e gas di ridurre le emissioni. L'attore, molto sensibile ai temi ambientali, ha affrontato l'argomento "bistecca" in una sala gremita di studenti dell'Istituto di Scienze politiche di Parigi.