Clima, "la Grande barriera corallina rischia di morire nel giro di 20 anni"

"La causa va ricercata nei cambiamenti climatici indotti dall'inquinamento", ha detto il ricercatore Will Steffen. Ma non è soltanto lo sbiancamento dei coralli a preoccupare gli scienziati.



Uno dei focus della ricerca riguarda infatti l'innalzamento del livello dei mari, il quale provoca l'allagamento delle zone costiere. Al momento si è raggiunta quota 20 centimetri, ma gli esperti si raggiungeranno i 50-100 centimetri entro il 2100.



Allarme anche per la barriera amazzonica - A rischiare grosso è anche la barriera corallina amazzonica: un ecosistema scoperto da pochi mesi e già "in pericolo" per via dello sfruttamento dei pozzi petroliferi. A puntare i riflettori su questo "tesoro" della natura è Greenpeace Italia, che ha lanciato una spedizione sul posto e una campagna di sensibilizzazione ad hoc.



La barriera corallina amazzonica è stata descritta da uno studio pubblicato ad aprile 2016 su Science Advances. Si tratta di un ecosistema particolarmente ampio e in pratica nascosto sui fondali, in luoghi dove nessuno credeva possibile. Si estende per 9.500 chilometri quadrati, dal Brasile alla Guiana francese, ed è dimora di gorgonie, alghe rosse, 73 specie di pesci, aragoste, stelle marine, rodoliti (simili a coralli) e spugne alte fino a due metri.