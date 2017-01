"Lo spettacolo al quale abbiamo assistito è straziante - ha dichiarato l'esperto -. La metà settentrionale della Grande barriera risulta gravemente danneggiata, dalla Nuova Guinea verso Sud per circa mille chilometri. È come se dieci cicloni l'avessero colpita simultaneamente".



Lo sbiancamento dei coralli - Lo sbiancamento si verifica quando, per effetto delle acque più calde, i coralli espellono un'alga fondamentale che assicura loro il nutrimento e il caratteristico colore. "Stiamo parlando non solo di un danno ambientale, ma anche economico - ha osservato Hughes - poiché le attività turistiche legate alla barriera danno lavoro a 70 mila persone soltanto nel Queensland".



Colpa del global warming - "La causa principale è il riscaldamento globale", ha spiegato ancora il biologo, connesso ai "mutamenti del clima di origine antropica". L'unica vera azione efficace "nel medio e lungo termine" è quella di "ridurre le emissioni di CO2".