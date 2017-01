Cambiamenti climatici, sono i lombrichi i nuovi "alleati" per contrastarli

La "minaccia" al clima arriva dal sottosuolo - I risultati dello studio sono stati pubblicati su Proceedings of the national academy of sciences. Secondo i ricercatori i microrganismi presenti nel terreno sono tra i maggiori responsabili della produzione di CO2 nell'atmosfera: le loro emissioni possono essere fino a nove volte superiori rispetto a quelle derivanti dalle attività umane. La capacità dei lombrichi di migliorare la qualità e la fertilità dei terreni agricoli, oltre a combattere l'impoverimento e l'erosione del suolo, sarebbe quindi anche un prezioso strumento per "frenare" gli effetti dei cambiamenti climatici.



I lombrichi, regolatori dell'ecosistema - Il sottosuolo è un enorme "campionario" di funghi, batteri e altri organismi che, senza la presenza di predatori come i lombrichi, arriverebbero anche a limitare fortemente il ciclo dell'azoto nel terreno e ad "amplificare" gli effetti del riscaldamento globale. Grazie alla loro alimentazione, però, i lombrichi controllano e frenano questa crescita fungina, regolando continuamente l'equilibrio biochimico del sottosuolo. Tuttavia "dotare" i terreni di colonie di questi insetti potrebbe comportare altre tipologie di rischi per l'agricoltura e la biodiversità. Per questo motivo il consiglio degli scienziati è quello di limitare in ogni caso il consumo di suolo e preferire l'agricoltura biologica.