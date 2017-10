Boom del biologico in Italia: "convertiti" oltre 300mila ettari di campi coltivati

"Il modello agricolo italiano si conferma tra i più sostenibili in Europa", ha commentato il ministro Maurizio Martina, aggiungendo: "Stiamo lavorando con una programmazione seria per il sostegno al biologico e i risultati ci dicono che la strada è quella giusta".



"Oltre alle risorse europee stanziate alle Regioni, per 1,5 miliardi fino al 2020 - ha sottolineato Martina - abbiamo introdotto per la prima volta le mense biologiche certificate e rafforzato le norme sui controlli. La sostenibilità è sempre più una chiave centrale di competitività per il sistema agroalimentare italiano".



Le colture e le Regioni più "verdi" - Tra le colture "bio" che hanno registrato l'incremento più alto figurano gli ortaggi (+48,9%), i cereali (+32,6%), i vitigni (+23,8%) e gli ulivi (+23,7%). Per quanto riguarda la distribuzione regionale delle superfici biologiche, la maggiore estensione è stata registrata in Sicilia con 363.639 ettari. Seguono la Puglia con 255.831 ettari e la Calabria con 204.428 ettari.