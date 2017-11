Australia, applicata nuova tecnologia per rigenerare la Grande barriera corallina

Gli scienziati australiani sono riusciti a "trapiantare" milioni di larve di coralli in aree danneggiate della Grande barriera corallina, in un progetto che permetterà di modificare la gestione dei sistemi a rischio in tutto il mondo. La nuova tecnologia è stata applicata con successo in uno studio pilota condotto presso Heron Island dai ricercatori della Southern Cross University guidati da Peter Harrison.