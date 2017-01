Ghiacciai sottili al Polo Nord

foto Afp Correlati L'Artico resiste grazie all'estate fredda

Sulla rotta di Magellano per studiare il clima Cryosat 2, lanciato nel 2010 dall'Agenzia spaziale europea (Esa) per misurare lo spessore dei ghiacci ai Poli. Lo spessore dei ghiacciai più vicini al Polo Nord si è ridotto sensibilmente, non sono mai stati così sottili. Così, sebbene l'estate insolitamente fredda abbia fatto sì che l'estensione della superficie sia aumentata rispetto all'anno scorso, è stato rilevato un cambiamento "qualitativo" da parte del satellite, lanciato nel 2010 dall'(Esa) per misurare lo spessore dei ghiacci ai Poli.

Disciolti nel 2030? - I dati sono stati presentati nel convegno "Living Planet" di Edimburgo, organizzato dall'Esa in collaborazione con l'Agenzia spaziale britannica.



Per Tommaso Parrinello, responsabile della missione dell'Esa, i dati indicano che "fra il 2020 e il 2030 in estate l'Artico potrebbe molto probabilmente essere libero dai ghiacci e che in inverno resterebbe solo il ghiaccio annuale".



Si annuncia quindi uno scenario con estati nelle quali si potrà navigare ovunque nell'Oceano Artico e inverni nei quali i ghiacci si riformeranno, ma saranno stagionali e molto più sottili di quelli perenni ormai erosi dal riscaldamento.



Si attendono dati numerici - "Al momento - precisa Parrinello - la nostra è solo un'osservazione qualitativa e stiamo elaborando i dati numerici". Pronti entro fine anno, sono dati molto attesi perché i primi nel loro genere. Tutte i satelliti che hanno sorvegliato i Poli prima di Cryosat 2 hanno infatti misurato esclusivamente l'estensione della superficie coperta dai ghiacci. Con il suo radar altimetro Cryosat 2 è invece capace di osservarli in profondità, misurandone esattamente lo spessore.



I risultati sono quindi senza precedenti, al punto che la missione ha buone probabilità di essere prolungata: "La vita operativa del satellite avrebbe dovuto chiudersi in ottobre, ma - spiega Parrinello - potrebbero esserci fondi per assicurarne la continuità fino al 2017".