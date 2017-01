Jeremy Rifkin: "Italia leader nelle rinnovabili"

19:01 - "L'Italia ha una grande opportunità con le nuove tecnologie rinnovabili. Potrebbe condividere la forza del suo sole e del suo vento. Dovrebbe diventare leader nelle rinnovabili in Europa con Germania e Danimarca". Jeremy Rifkin, visionario economista autore de "La terza rivoluzione industriale" è ottimista parlando con Tgcom24 a margine della conferenza "Engineering the future" che si è tenuta al Politecnico di Milano.

"Ci ricorderanno per l'impronta ambientale" - Jeremy Rifkin non nasconde un'ironia amara dicendo: "I nostri pronipoti capiranno che siamo stati qui solo per l'impronta di carbonio che avremo lasciato". L'economista e saggista tratteggia un'istantanea a tinte fosche nel nostro tempo ammonendo: "Siamo in una fase di tramonto perché le risorse petrolifere si stanno esaurendo e, a causa dei cambiamenti climatici, potremmo non sopravvivere a questo secolo".



I 5 pilastri - Perché il Pianeta riesca ad affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili entro il 2050, Rifkin propone una "terza rivoluzione industriale" che deve basarsi su cinque pilastri.

1. Il passaggio alle energie rinnovabili. Nel breve termine, per il 2020, arrivare a produrre il 20% del fabbisogno energetico a partire da fonti “pulite”. Mettendo in atto, in questo modo gli obiettivi fissati dall'Unione europea nel pacchetto clima-energia.

2. Trasformare ogni edificio in una centrale produttiva. Ogni edificio, per Rifkin, dovrebbe avere pannelli solari sul soffitto, turbine eoliche ai lati e trarre l'energia geotermica dal sottosuolo.

3. Usare l'idrogeno e migliorare le tecnologie per lo stoccaggio dell'energia.

4. Fare uso delle smart grid, le reti intelligenti, ossia una sorta di Internet dell'energia. Ogni edificio produttore di elettricità, in questo modo diventa un nodo che produce per sé e reimmette il surplus nella rete. Come ha detto Rifkin durante il convegno: "Tutto il resto è dumb (stupido)".

5. Liberare i trasporti dalla dipendenza dai combustibili fossili. Come spiega Rifkin, questi pilastri non sono da intendersi a se stanti ma da realizzare in armonia.



"Energia gratis a nostra disposizione" - Riguardo alla disponibilità di energia pulita, Jeremy Rifkin ha detto: "Quando mi chiedono se c'è abbastanza sole rido perché dà la vita a tutto il nostro pianeta. Le rinnovabili sono forze a nostra disposizione in ogni singolo centimetro quadrato della Terra".



Ma non è tutto pronto per questa "terza rivoluzione": "E' necessaria una nuova infrastruttura per un nuovo paradigma tecnologico". Una svolta nella produzione industriale, secondo Jeremy Rifkin, potrebbe arrivare dalle stampanti 3D che consentono di produrre qualsiasi cosa con un costo marginale pari a zero. Secondo l'esperto statunitense potrebbero essere sfruttate nel nostro Paese: “La Lombardia potrebbe utilizzare un decimo dell'energia e creare nuovi posti di lavoro".