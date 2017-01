Sulla rotta di Magellano per studiare il clima

foto Afp Correlati Il mercurio infetta il mare aperto

Il Mediterraneo è un killer di tartarughe marine veliero Adriatica, Pigafetta 500, che porta a bordo il Cnr e Velisti per caso in una spedizione, sulla rotta di Magellano, per ripercorrere dopo quasi mezzo millennio la prima circumnavigazione della Terra. Cercare di analizzare i mari del pianeta rilevando salinità e temperatura delle acque. Questo l'obiettivo del, Pigafetta 500, che porta a bordo il Cnr e Velisti per caso in una spedizione, sulla rotta di Magellano, per ripercorrere dopo quasi mezzo millennio la prima circumnavigazione della Terra.

Scienza e avventura - La missione - che sarà inaugurata il 7 settembre all'Arsenale - partirà dalla sede dell'Ismar-Cnr (Istituto di scienze marine) di Venezia e ha anche il patrocinio della Regione Veneto e dell'Unesco per l'anno internazionale dell'acqua, celebra la figura dello scrittore vicentino Antonio Pigafetta che documentò l'impresa di Magellano con "La relazione del primo viaggio intorno al mondo".



Alta tecnologia - Andrea Bergamasco, ricercatore del Cnr e referente scientifico della spedizione, spiega: "Una sonda multi-parametrica consentirà la misura di temperatura e salinità superficiale del mare, collegata con la centralina meteo di Adriatica che fornirà in contemporanea la posizione, la temperatura e l'umidità dell'aria, il vento e la velocità delle correnti marine".



In questo modo sarà possibile "capire lo stato fisico attuale degli oceani, la loro evoluzione e le relative ripercussioni meteo-climatologiche".



L'itinerario - Da settembre 2013 ad aprile 2015 il veliero Adriatica farà 40 tappe: dall'Europa alle Molucche e ritorno, toccando Sudamerica, Polinesia e Africa del sud. La spedizione solcherà tre oceani e si svolgerà in 610 giorni, di cui 350 di navigazione, oltre 38mila miglia in 20 Stati dei cinque continenti. Tra le traversate più impegnative quelle di Praia (Capo Verde) 900 miglia, e Recife 1.560 miglia.



Tra i luoghi più significativi, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bahia Blanca dove si festeggerà il Capodanno 2014, la Terra del fuoco a Capo Horn e la Patagonia, l'Isola di Pasqua, l'oceano Indiano lungo l'equatore toccando Christmas, in Madagascar.