Il governo firma il decreto anti-ogm, ora in Italia è vietato coltivare il mais modificato

foto LaPresse Il ministro delle Politiche agricole alimentari, Nunzia De Girolamo, ha firmato con i ministri della Salute, Beatrice Lorenzin, e dell'Ambiente, Andrea Orlando, il decreto interministeriale che vieta in modo esclusivo la coltivazione di mais geneticamente modificato, MON810, sul territorio italiano. Lo annuncia la stessa De Girolamo in una nota.

"Con il decreto che abbiamo firmato oggi vietiamo la sola coltivazione del mais Mon810 in Italia, colmando un vuoto normativo dovuto alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea - spiega il ministro -. È un provvedimento che tutela la nostra specificità, che salvaguardia l'Italia dall'omologazione".



Cosa prevede il decreto - Il decreto, sollecitato dalla maggioranza del Parlamento e anche dalle Regioni, vieta il mais prodotto dalla multinazionale del biotech Monsanto per un periodo massimo di 18 mesi, dice la nota. Dopodiché, dovranno poi essere le Regioni, adottando misure di coesistenza previste dalla normativa comunitaria, a regolare la materia.



Il divieto è motivato "dalla preoccupazione sollevata da uno studio del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, consolidata da un recentissimo approfondimento tecnico scientifico dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne evidenzia l'impatto negativo sulla biodiversità, non escludendo rischi su organismi acquatici, peraltro già evidenziati da un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare reso nel dicembre 2011".



Il dibattito sul Mon810 in Europa - Il Mon810 è già vietato in altri Paesi europei, che hanno invocato la clausola di salvaguardia, mentre viene usato in Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. La Ue finora non è riuscita a trovare l'accordo sull'autorizzazione all'uso di questa variante ogm di mais nell'alimentazione umana e animale. Una specifica commissione dovrebbe riunirsi nelle prossime settimane per decidere in merito.



Il caso del mais ogm Mon810 - Sul Mon810 era esplosa la polemica dopo che un imprenditore di Pordenone, Giorgio Fidenato, aveva deciso di coltivare uno dei suoi appezzamenti di terreno con questa varietà di mais modificato, ancora non "normato" dall'Unione europea e quindi di fatto non vietato. Il decreto del governo colma il vuoto normativo vietando anche questa ultima tipologia di mais ogm, come già avvenuto in precedenza con altri.