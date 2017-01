La differenziata si fa con il codice a barre

foto Afp Correlati Giro d'Italia "riciclone" con Conai

A Pompei la differenziata parla latino codice a barre nel sacchetto dell'immondizia che ne "spia" passo passo il percorso da casa al centro di smaltimento. A Torre del Greco, nel Napoletano, sono stati distribuiti i nuovi kit per la differenziata con quattro tipi di buste di diverso colore e con codici a barre per essere immediatamente identificate attraverso uno speciale chip. Unnel sacchetto dell'immondizia che ne "spia" passo passo il percorso da casa al centro di smaltimento. A, nel Napoletano, sono stati distribuiti i nuovi kit per la differenziata con quattro tipi di buste di diverso colore e con codici a barre per essere immediatamente identificate attraverso uno speciale chip.

Primo step: aiutare i cittadini - Al momento, come fa sapere l'assessore all'Ambiente del Comune vesuviano, Francesco Balestrieri, l'intento è incentivare la pratica della raccolta differenziata: "Procederemo a una serie di controlli al fine iniziale di correggere eventuali errori nelle procedure di differenziazione. Certo, se dovessero emergere gravi irregolarità saremo pronti anche a passare ad azioni più incisive". Una casalinga, in fila per ritirare il kit, dice: "L'idea di controllare l'effettivo svolgimento della raccolta? Mi sembra una buona trovata".