Senza api a rischio mele e fragole

L'associazione ambientalista punta l'accento non solo sull'importanza ecologica ma anche su quella economica delle api. Sotto accusa, per la moria degli insetti alcuni pesticidi, da fermare subito. Secondo il report "la stima più recente dei benefici economici a livello globale legati al valore delle colture che dipendono dall'impollinazione ammonta a circa". Greenpeace precisa, però, che calcolare il valore reale dell'impollinazione sarebbe impossibile. Inoltre, dagli insetti che si dedicano a questa pratica dipende anche la riproduzione delle piante selvatiche (fino al 90%).Tra le criticità maggiori per la salute di questi insetti, la mancanza di dati sulle popolazioni e la difficoltà ad accorgersi del declino, l'aumento della produzione alimentare superiore alla crescita della popolazione globale di api domestiche, le differenze a seconda delle regioni, e, oltre a malattie e parassiti, le pratiche agricole industriali e i cambiamenti climatici. Per Greenpeace sono soprattutto alcuni pesticidi costituiscono un rischio diretto per gli insetti impollinatori, in particolare per le api.L'associazione ha lanciato una nuova campagna europea per salvare le api e promuovere un'agricoltura di stampo ecologico. In particolare ci si concentra su alcuni pesticidi, tra i quali i neonicotinoidi che rivestono il ruolo di veri e propri killer. Tra questi ne sono stati individuati sette che, per l'associazione, "devono essere subito vietati a causa della loro tossicità estremamente alta".Greenpeace chiede ai governi europei un impegno per sostenere una recente proposta della commissione Europea su tre neonicotinoidi, già sospesi in Italia dal 2008., responsabile campagna agricoltura sostenibile dell'associazione spiega: "Non possiamo permetterci di perdere le api e il resto degli impollinatori naturali. L'Italia e gli altri Paesi europei devono agire per vietare queste sostanze".