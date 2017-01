Dylan Dog sarà in carta ecologica

foto Ansa Correlati Cina, bacchette mangia-alberi addio?

Grazie a un satellite Nasa, le foreste si osservano dallo spazio Dylan Dog, Tex Willer e Martin Mystère si trasformano in paladini delle foreste. A partire dal mese prossimo, infatti, le loro avventure saranno raccontate su carta Pefc, il sistema di certificazione forestale per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo.

Contro la deforestazione - Diventeranno amiche dell'ambiente tutte le testate a fumetti, oltre trenta, della Sergio Bonelli Editore, che ogni anno utilizza circa 3.250 tonnellate di carta. Il segretario generale del Pefc Italia Antonio Brunori, che questa quantità "corrisponde a oltre 324 ettari di foresta ripiantata con alberi, pari a oltre 463 campi da calcio. In questo modo si potranno assorbire 16.208 tonnellate di CO2".



La carta usata proverrà quasi esclusivamente da foreste svedesi e, per una piccola quantità, da foreste dell'Estonia. Il direttore generale della casa editrice Davide Bonelli sottolinea: "In questo modo non contribuisce alla deforestazione delle aree tropicali". I fumetti di Bonelli non sono i primi a diventare “verdi' in Italia. La scelta del Pfc è già stata fatta dalla Disney, dal Giornalino e dall'editore di figurine Pizzardi.