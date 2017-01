Agricoltura nata per salvarsi da Era Glaciale

foto Afp Correlati L'olio italiano è il più buono del mondo

A collocare nel tempo la genesi dell'agricoltura, uno studio coordinato dalla Stanford University e pubblicato su Pnas. I ricercatori hanno tracciato l'origine dell'agricoltura nel Nord della Cina esaminando tre macine scoperte in un sito archeologico chiamato Shizitan, nella valle del fiume Qingshui al centro della regione del Fiume Giallo. Questi uomini preistorici hanno iniziato a raccogliere e utilizzare la fauna locale per completare la caccia, e, nel processo, hanno cominciato ad acquisire le conoscenze di domesticazione delle piante che avrebbero portato più tardi alla nascita dell'agricoltura nella regione.

Macine con tracce di vegetali - Le macine risalgono a un periodo compreso fra 23.000 e 19.500 anni fa, quando l'ultima Era Glaciale aveva raggiunto il suo picco.



Su questi strumenti i ricercatori hanno scoperto molti residui di vegetali, indicando che le macine erano state utilizzate per trattare una grande varietà di piante locali, tra cui semi di erbe selvatiche, fagioli, patate dolci e radici.



Studi recenti hanno dimostrato che i cacciatori-raccoglitori della regione probabilmente si nutrivano di una grande varietà di flora locale, migliaia di anni prima che fossero coltivate le piante. Lo mostra il sito dove sono state scoperte le macine e gli altri 50 siti vicini, tutti del tardo Paleolitico (compreso fra 25.000 e 9.000 anni fa) distribuiti lungo il fiume Qingshui, un affluente del Fiume Giallo.



Piccoli utensili - In tutti i luoghi esaminati sono stati ritrovati piccoli utensili, senza ceramiche, strutture abitative, sepolture, o siti di stoccaggio, caratteristiche che fanno pensare che gli occupanti erano popoli nomadi di cacciatori e raccoglitori.



Il lungo intervallo di tempo e l'abbondanza di resti di materiali, che testimoniano la lunga occupazione umana, forniscono una grande quantità di dati per studiare la transizione dal Paleolitico ai primi periodi del Neolitico in questa regione, con il progressivo passaggio all'agricoltura. Lo studio mostra, per esempio, che circa 23.000 anni fa una vasta gamma di risorse nella valle del fiume Qingshui ha attratto piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori.