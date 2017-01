Sono italiani i parchi Ue con più tipi di animali

foto Afp Correlati Le bellezze del mare italiano finiscono in rete

Più di settanta delfini morti quest'anno Il ministero dell'Ambiente ha raccolto e classificato i dati sul patrimonio naturale nella ricerca "Parchi nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale". Uno studio ministeriale per quantificare la ricchezza della biodiversità italiana. Nei parchi nazionali si contano ben 56mila specie di animali, il numero più alto in Europa, di cui 118 sono mammiferi.ha raccolto e classificato i dati sul patrimonio naturale nella ricerca

Il primo "censimento" sulla natura italiana - Per la prima volta, in Italia viene censita la ricchezza di piante, animali, ecosistemi e paesaggi. I 23 parchi nazionali ricoprono il 4,8% del territorio con 124 varietà di ambienti sui 149 presenti in Italia: foreste (36%), rocce e grotte (18%), torbiere e paludi (28%). In questa porzione di territorio vive il 21% della flora e il 67% della fauna tutelata. Il 7,1% dei parchi è rappresentato da fiumi e laghi. L'Italia ha il numero più alto di specie animali (56.000), per il 98% insetti e invertebrati.



Il ministro Corrado Clini ha spiegato: "Viene applicata ai parchi italiani una metodologia per la tutela delle risorse nel calcolo del Pil: quello che si vuole in Europa è misurare l'economia anche in base all'uso delle risorse naturali ed energetiche, la contabilità ambientale, che è un pezzo del lavoro in corso in Europa ma anche all'Ocse, diventa un valore, l'economia degli ecosistemi".