Nel Torinese punti-spesa per chi taglia la CO2

L'ambiente sorride in sei comuni 19 comuni del Torinese che fanno parte del consorzio Covar14 arriva la carta fedeltà Fada. Non si carica con gli acquisti, ma con le azioni improntate alla sostenibilità ambientale e i punti raccolti saranno trasformati in sconti sui futuri acquisti. Un punto-spesa per ogni 100 grammi di anidride carbonica risparmiata, facendo la raccolta differenziata, usando mezzi pubblici al posto dell'auto privata, o producendo energia pulita.

Un progetto pilota - Una maniera di monetizzare le buone pratiche che potrebbe fare scuola. Covar14 è il primo bacino di comuni in ambito nazionale ad aver aderito al progetto “Fedeltà Amica Dell'Ambiente” ideato da Achab Group e Keo Project. Le tessere verranno recapitate con i nuovi calendari di raccolta a tutte le famiglie dei 19 comuni.



Ma a sperimentazione avvenuta, il piano potrebbe essere imitato anche da altri comuni. In questo modo, a beneficiare delle azioni "amiche dell'ambiente" non sarebbe solo il nostro ecosistema ma anche il nostro portafoglio.