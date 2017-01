Arriva la "bolla" anti rumore

foto Afp Correlati Troppo rumore e la libido va giù L'inquinamento acustico influisce in maniera notevole sulla salute umana aumentando i livelli di stress e ansia e riducendo la produttività sul posto di lavoro. Per evitare di rimanere sommersi da un eccesso di decibel, un'azienda israeliana, la Silentium ha ideato delle tecnologie anti rumore. Queste novità presentate all'International Ces 2013 di Las Vegas possono essere applicate dall'interno dell'auto alla cappa della cucina, dall'aria condizionata all'aspirapolvere, fino alle stanze di ospedale.

Negli ospedali

Per quanto riguarda l'applicazione in ambito ospedaliero Yoel Naor direttore di produzione della Silentium ha spiegato: "Vogliamo offrire le nostre soluzioni a tutti gli ospedali che vogliono definirsi green. Qui negli States è già una realtà e le strutture che intendono ottenere questa denominazione devono garantire che non si superi una certa soglia di rumore nelle loro corsie. La nostra tecnologia può aiutarli a raggiungere questo obiettivo".



Negli elicotteri

L'uso, però, può essere esteso ad altri ambiti come ha aggiunto Naor: "Le applicazioni si piegano in base alle necessità. Per esempio, nel caso degli elicotteri da soccorso, in campo militare e civile. Accogliere un ferito su un velivolo così rumoroso a volte può essere più nocivo di un intervento più tardivo. L'idea è creare una "bolla" priva di rumore all'interno del mezzo".



Nelle auto

Lo stesso meccanismo può essere impiegato nelle automobili: viene creata una "bolla" isolante all'interno del poggiatesta e nel raggio di mezzo metro quadrato il rumore è ridotto, ma i suoni non vengono eliminati. Alcuni rumori della strada possono anche salvare la vita come il clacson in caso di rischio di incidente. L'azienda offre anche un kit fai da te che, al costo di 3mila dollari, consente di applicare a qualsiasi apparato casalingo la tecnologia no-noise.