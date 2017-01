Quando la pista ciclabile si scalda

foto Afp Correlati Bici che passione

Utrecht, infatti, l'amministrazione ha manifestato l'intenzione di costruire piste ciclabili riscaldate per aumentare la sicurezza dei ciclisti durante il periodo invernale. L'obiettivo è prevenire la formazione delle lastre di ghiaccio che sono la prima causa di incidenti quando le temperature scendono. In Olanda l'uso delle biciclette come mezzo di locomozione è molto diffuso sia per la conformazione del territorio che per ragioni culturali. Proprio dal Paese dei mulini a vento arriva una novità che potrebbe essere adottata anche da altri Stati. A, infatti, l'amministrazione ha manifestato l'intenzione di costruire piste ciclabili riscaldate per aumentare ladurante il periodo invernale. L'obiettivo è prevenire la formazione delle lastre di ghiaccio che sono la prima causa di incidenti quando le temperature scendono.

Grazie alla geotermia

Il tipo di riscaldamento ipotizzato dovrebbe essere generato dalla geotermia. In particolare, saranno inseriti dei tubi a cinquanta metri sotto il livello del manto stradale: questi dovrebbero accumulare calore durante i mesi più caldi e restituirlo in quelli più freddi. I costi previsti non sono ingenti e potrebbero oscillare tra i 19 mila e i 38 mila euro per chilometro: una cifra quasi equivalente a quella che si spende per posare l'asfalto.