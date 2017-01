Nuove etichette per i condizionatori

Dal primo gennaio del 2013 entreranno in vigore i nuovi requisiti di efficienza energetica minima e consumo massimo di energia per i condizionatori d'aria. Un modo per incoraggiare il sostegno alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico rendendo più efficienti le apparecchiature elettriche ed elettroniche. La progettazione ecocompatibile interviene anche sull'etichetta: i consumatori saranno informati sul consumo dei prodotti energetici e potranno scegliere in modo consapevole ed ecologicamente compatibile.