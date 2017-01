Elettricità? Si produce con la pipì

foto Maker Faire Africa Correlati La moto si carbura con la pupù

sei ore di elettricità con un litro di urina non c'è il prestigio di una grande struttura accademica né finanziatori in doppio petto, solo la curiosità e la voglia di fare di Duro-Aina Adebola, Akindele Abiola , Faleke Oluwatoyin e Bello Eniola. Hanno dai 14 ai 15 anni le quattro ragazze che hanno creato un prodotto ecologico e innovativo presentato alla Maker Faire Africa in corso nel Lagos. La fiera unisce annualmente "gente che fa" proveniente da tutto il continente africano, sia dai villaggi più poveri che dalle città più sviluppate. Dietro il generatore che riesce a produrre

Come funziona L'urina viene inserita in una cella elettrolitica che separa l'idrogeno. Questo viene inserito in un filtro per la purificazione e poi viene spinto in una bombola del gas. Questa bombola spinge l'idrogeno in un cilindro contenente borace liquido, utilizzato per rimuovere l'umidita dall'idrogeno.

Alla fine, l'idrogeno così trattato viene spinto nel generatore. Tutto il processo è controllato da valvole di sicurezza.