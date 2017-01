Adesso il rifiuto elettrico si parcheggia

foto Ufficio stampa Correlati Frullatore rotto? Portalo al party

CO2: meglio un pc vecchio o uno nuovo? Raee Parking, prototipo per la raccolta dei rifiuti elettronici di piccole e medie dimensioni e delle pile esauste che il consorzio Ecolight presenta a Ecomondo, la fiera in corso a Rimini fino al 10 novembre. Adesso il Raee si parcheggia. Per smaltire piccoli elettrodomestici, cellulari, lampadine a risparmio energetico, televisori, monitor e pile, i cittadini non saranno più costretti a rivolgersi ai centri di raccolta comunali, ma potranno usufruire di speciali cassonetti intelligenti, automatici e in grado di assicurare la tracciabilità dei rifiuti. E' il nuovo, prototipo per la raccolta dei rifiuti elettronici di piccole e medie dimensioni e delle pile esauste che ilpresenta a Ecomondo, la fiera in corso a Rimini fino al 10 novembre.

Per i Raee di piccole dimensioni Il direttore generale di Ecolight, Giancarlo Dezio spiega: "L'obiettivo di questo progetto sperimentale è incrementare la raccolta dei rifiuti elettronici, in particolare quelli di piccole dimensioni che sono anche i più difficili da intercettare. Sono stati studiati innovativi metodi di raccolta per garantire una completa tracciabilità dei Raee conferiti".

L'obiettivo è recuperare il maggior numero possibile di rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo si evita che vengano disperse nell'ambiente sostanze inquinanti, e si recuperano importanti materie prime "di seconda mano" grazie a un corretto trattamento.