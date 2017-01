Contributo del 40% per rinnovabili casalinghe

foto Afp Correlati Rimini capitale dell'ambiente

Più occupazione se l'edilizia è green

Così il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera ha dichiarato: "Lo Stato si prende l'impegno di pagare una quota importante degli investimenti nel settore termico. Parliamo del 40 per cento dell'investimento e di cifre che sfiorano i 900 milioni annui per famiglie e pubblica amministrazione".

L'iniziativa, di concerto con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini e con il ministro delle Politiche agricole Mario Catania, annuncia, nell'ambito di Ecomondo, lo schema di decreto ministeriale che propone un nuovo sistema di incentivazione. Dare un impulso alla produzione di energia rinnovabile termica e migliorare l'efficienza energetica con una sostanziosa iniezione di incentivi.Così il ministro dello Sviluppo economicoha dichiarato: "Lo Stato si prende l'impegno di pagare una quota importante degli investimenti nel settore termico. Parliamo dele di cifre che sfiorano i 900 milioni annui per famiglie e pubblica amministrazione".L'iniziativa, di concerto con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini e con il ministro delle Politiche agricole Mario Catania, annuncia, nell'ambito di Ecomondo, lo schema di decreto ministeriale che propone un nuovo sistema di incentivazione.

Per piccole dimensioni Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini specifica che per quanto riguarda le fonti rinnovabili termiche, il nuovo sistema incentivante promuoverà interventi di piccole dimensioni, tipicamente per usi domestici e per piccole aziende, "per una potenza massima di 500 Kw e un'ampiezza massima di 700 mq".

Clini aggiunge: "Gli investimenti previsti a supporto di famiglie e piccole imprese ammontano a 700 milioni di euro l'anno. Per l'amministrazione pubblica, invece, è previsto un impegno di 200 milioni annui. L'investimento dunque viene coperto con un contributo del 40 per cento che verrà erogato in due anni".