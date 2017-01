Come salvare gli oceani? Con il ferro

foto Afp 'Oceano Artico.

Gli scienziati sono riusciti a produrre grandi quantità di microalghe grazie a fertilizzanti a base di ferro, in grado di assorbire Co2. L'esperimento è descritto sulla rivista Nature, si chiama Eifex (Esperimento europeo di fertilizzazione con ferro) ed è coordinato dall'Istituto tedesco per la Ricerca polare e marina. Anche il nostro Paese ha dato il suo contributo grazie alla Stazione Zoologica Anton Dohrn. Usare semplice solfato di ferro potrebbe intrappolare l'anidride carbonica per secoli. Così sembrano suggerire i risultati di un esperimento europeo realizzato nell

Il test Concimando 167 chilometri quadrati di oceano con solfato di ferro, i ricercatori sono riusciti a raddoppiare la crescita di fitoplancton, organismi unicellulari alla base della catena alimentare marina.

La proliferazione del fitoplancron ha permesso di intrappolare così una notevole quantità di anidride carbonica. Crescendo, infatti, queste micro alghe hanno assorbito grandi quantità di carbonio, prelevandolo dalla Co2 presente nell'atmosfera.

L'esaurimento del loro ciclo vitale, poche settimane dopo, ne ha fatto precipitare nel fondo oceanico i 'gusci' di carbonio.

Si tratta del primo esperimento di questo tipo nel quale i ricercatori sono riusciti a valutare in termini numerici, l'impatto di questo tipo di attività sull'ambiente. Tracciando i movimenti del fitoplancton, i ricercatori hanno verificato che dopo cinque settimane circa il 50 per cento del carbonio assorbito dai microorganismi si è inabissato a oltre mille metri di profondità, una parte di questo si è depositato sul fondale oceanico.