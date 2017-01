Filippine: la luce in una bottiglia

foto Sito ufficiale Correlati Guarda le foto Una vecchia bottiglia riempita d'acqua può fare la differenza tra la luce e le tenebre. Per quanto possa apparire rudimentale, la soluzione a costo zero sta aumentando la qualità della vita di migliaia di famiglie povere delle Filippine che, non avendo accesso alla rete elettrica, utilizzavano negli ambienti interni pericolose lampade al kerosene.

Queste improvvisate lampade a carica solare, riflettono e amplificano i raggi solari durante le ore diurne ma senza utilizzare alcun tipo di elettricità. L'organizzazione dietro all'installazione delle bottiglie luminose, la 1 Liter of Light (Un litro di luce) è stata avviata dallo studente filippino Illac Diaz qualche anno fa: il traguardo per la fine del 2012 è raggiungere la quota di un milione di bottigliette.

Anche coloro, più fortunati, che sono raggiunti dalla rete elettrica corrono il rischio di incidenti legati alle fiamme a causa delle connessioni elettriche difettose. Non disporre di illuminazione all'interno delle mura domestiche spesso significa non poter lavorare o studiare, cosa che limita la produttività e l'occasione di migliorare le proprie condizioni di vita. L'iniziativa 1 Liter of Light ha contribuito, una casa alla volta, a migliorare il problema.