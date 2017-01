Nuove Atlantide per il riscaldamento globale, 720 siti Unesco sott'acqua

15:29 - A causa del riscaldamento globale un quinto dei siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco potrebbero sparire. Se si verificasse un aumento della temperatura di 3 gradi, luoghi simbolo come la torre di Pisa e le città di Venezia e Napoli sarebbero sommersi per sempre. Questo il risultato di uno studio condotto dall'Università di Innsbruck e pubblicato su Environmental Research Letters.

Settecentoventi siti minacciati - Tra i siti minacciati anche la Statua della Libertà di New York, l'Opera House di Sidney a il Westminster Palace di Londra. In base ai calcoli dei ricercatori sono 720 i luoghi e monumenti di importanza planetaria che potrebbero essere fagocitati dalle onde.



Ben Marzeion dell’Università di Innsbruck in Austria, ha dichiarato: "E’ relativamente sicuro dire che vedremo i primi effetti in questi siti nel Ventunesimo secolo. In genere quando si parla di cambiamento climatico si indicano le conseguenze economiche o ambientali, quanto ci costerà. Invece stavolta abbiamo voluto dare uno sguardo alle implicazioni culturali".