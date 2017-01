Legambiente: Nord Italia bocciato in "montagna". Otto bandiere nere

12:36 - Otto bandiere nere, assegnate a sei regioni del Nord Italia, per i danni causati alle Alpi da amministrazioni e società. E' la bacchettata di Legambiente, che nel suo annuale monitoraggio dello stato di salute dell'arco alpino ha conferito anche 10 bandiere verdi. In cima alla lista dei "nemici della montagna" c'è la Lombardia.

Le 3 bandiere nere sono state ottenute per ''lo smembramento del Parco dello Stelvio'', la mancata ''regolamentazione dell'utilizzo di motoslitte nel comune di Schilpario (Bergamo) e il ''progetto invasivo'' di un tunnel ai Piani di Artavaggio nel lecchese.



Cambia la regione ma non la bocciatura. Scelte di sviluppo locale ''quasi unicamente orientate alla monocultura dello sci e impattanti sull'ambiente montano'' riguardano anche Trentino e Valle d'Aosta, che incassano una bandiera nera a testa insieme a Piemonte (edificabilità di terreni a rischio idrogeologico), Veneto (attività estrattive) e Friuli Venezia Giulia (manifestazioni motoristiche d'alta quota).



La Lombardia si riscatta conquistando tre bandiere verdi, seguita da Piemonte e Friuli con due, e da Trentino, Liguria e Valle d'Aosta con una, assegnate per lo sviluppo di progetti di tutela e salvaguardia delle Alpi da parte di amministrazioni comunali, aziende agricole, associazioni e comitati.



''La green economy può trovare un terreno di crescita estremamente favorevole nel tessuto socioeconomico alpino'', dice Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente. ''Sempre più significativo è il numero di piccolissime, piccole e medie imprese, spesso supportate da virtuose amministrazioni locali, in grado di introiettare la sfida ambientale come fattore competitivo e di coniugarla con i temi della responsabilità sociale d'impresa e della centralità della persona''.