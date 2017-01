Lanciata la Sentinella della TerraDal satellite dati su salute del pianeta

12:53 - La prima Sentinella del nostro pianeta si chiama Sentinel 1A ed è stata lanciata in orbita dalla Guyana Francese. Il satellite dell'Esa fornirà dati sulla salute della Terra, con misurazioni precise sulle condizioni di mari, foreste e ghiacciai, grazie ad una innovativa antenna radar realizzata in Italia. in questo modo sarà possibile prevenire catastrofi come i terremoti e capire i cambiamenti climatici in corso.

Il satellite, il primo del progetto europeo "Copernicus", è unico nel suo genere grazie alla dotazione tecnologica a disposizione. La differenza con gli altri satelliti è nell'antenna radar SAR (Synthetic Aperture Radar, radar ad apertura sintetica), un'evoluzione dei precedenti strumenti montati sui satelliti ERS-1, ERS-2 ed Envisat. Il "cuore" dell'antenna è stato costruito negli stabilimenti Thales Alenia Space (Thales-Finmeccanica) di L'Aquila e Milano.



La Sentinella trasmetterà dati più precisi sul meteo, ma soprattutto sulle condizioni di mari, foreste e ghiacciai. Le strumentazioni sono in grado di osservare la Terra con ogni situazione atmosferica, anche attraverso le nubi e durante la notte. Il satellite può controllare il "respiro" delle foreste e l'aria delle città rilevando le quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. Tutti dati che potrebbero aiutare ad accorgersi in anticipo, per esempio, di frane, terremoti e alluvioni.



Le informazioni della Sentinella potranno aiutare anche a comprendere i cambiamenti del clima. "E' uno strumento indispensabile per il "governo" del pianeta, una vera e propria infrastruttura europea, necessaria per la gestione del territorio", ha detto Vittorio Prodi, parlamentare europeo e presidente dell'intergruppo sui Cieli e lo spazio. Le Sentinelle infatti saranno la flotta spaziale del programma "Copernicus" della Commissione Europea, progetto civile internazionale di osservazione della Terra.