Si chiamano Soofa le panchine "ambiziose" che, oltre a dare sollievo a chi è stanco, permettono di ricaricare i gadget tecnologici grazie all'energia solare. Le speciali sedute, messe a punto da Charging Environments, saranno installate nei parchi pubblici di Boston.

Anche i residenti potranno scegliere le location - Oltre a rifornire le batterie di smartphone, lettori mp4 e tablet, le panchine consentiranno di raccogliere e condividere le informazioni ambientali del luogo, come qualità dell'aria e livello di rumorosità. L'arredo urbano "intelligente e sostenibile", potrà essere collocato anche in luoghi scelti online dai residenti.



La "benedizione" presidenziale - Il progetto è stato presentato a metà giugno durante la White House Maker Faire, l'evento alla Casa Bianca per la celebrazione della "rinascita del settore manifatturiero americano" attraverso nuove tecnologie e strumenti all'avanguardia utilizzate da studenti e imprenditori statunitensi.