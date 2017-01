Il porno diventa a luci verdi, sarà piantato un albero ogni cento video

10:35 - Campagna di marketing green per l'aggregatore hard Pornhub. Il sito ha promesso di piantare un albero ogni cento video visualizzati in una determinata categoria. L'iniziativa è stata lanciata nella settimana dell'Arbor Day 2014, del 25 aprile. Secondo il contatore ufficiale dell'iniziativa ne saranno piantati più di 13mila.

Campagna ironica, alberi veri - Lo slogan dell'iniziativa "Porn hub gives America wood" (Pornhub dà il legno all'America) gioca con l'ambiguità del termine wood che significa sì legno, quello vero, ma indica anche il membro maschile in erezione.



Al di là del carattere ammiccante dell'iniziativa, gli alberi saranno piantati davvero. Il sito sta valutando tre organizzazioni per il suo proposito: la Arbor Day Foundation, la Trees for the Future o la American Forests. Gli utenti hanno tempo fino al 2 maggio. Il tipo di alberi e il luogo dipenderà dall'associazione selezionata.