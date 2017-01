17:43 - Il fracking sarà vietato in Italia. La tecnica di fratturazione delle rocce per la ricerca di idrocarburi, in particolare gas di scisto, è stata messa fuori legge da un emendamento al collegato ambientale, in commissione Ambiente alla Camera. Per il relatore del provvedimento Enrico Borghi il testo andrà in Aula a metà settembre.

Per tutelare falde acquifere e sottosuolo - Borghi spiega: "Non c'era una norma specifica in Italia, in questo modo invece viene introdotto un divieto con l'idea di tutelarefalde acquifere e sottosuolo. E' un'integrazione al codice ambientale".



Di cosa si tratta - La tecnica del fracking, con la quale si cerca di estrarre il gas contenuto nelle rocce grazie all'esplosione innescata da processi idraulici, è usata con grande successo negli Stati Uniti, dove il costo dell'energia è sceso anche per questo motivo e ha portato gli Usa a diventare esportatori di gas. Inoltre, per diversi analisti, sarebbe anche alla base della ripresa economica negli States grazie al prezzo più basso pagato dalle industrie per l'energia.