Gli smartphone riciclati diventano guardiani della foresta

13:59 - Gli smartphone riciclati possono salvare le foreste. Tramite un'operazione di riconversione possono diventare dispositivi a carica solare in grado di combattere il disboscamento illegale e il bracconaggio. L'innovativo progetto si chiama chiamato Rainforest Connection (RFCx) e sta raccogliendo fondi su Kickstarter.

Come funziona - Il suono delle motoseghe viene captato dai microfoni degli ex smartphone. Poi, attraverso un software che sfrutta le reti wireless, viene lanciato un allarme in tempo reale agli agenti responsabili che si trovano nelle vicinanze.



Il sistema RFCx consente a un singolo cellulare riciclato di monitorare tre chilometri quadrati di foresta pluviale, senza batterie o alimentatori dannosi all'ambiente.



Gli artefici del congegno contro i crimini ambientali hanno ora lanciato una campagna per raccogliere fondi per due progetti pilota volti a costruire e distribuire apparecchiature sufficienti per coprire fino a 300 chilometri quadrati di foresta pluviale in Brasile e in Africa. In caso di successo prevedono poi di coprire aree più ampie sia in America Latina che in Asia.