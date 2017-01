Energia e acqua potabile si ricavano dalle onde del mare

18:10 - Acqua ed energia dalle onde del mare grazie all'Universidad de Valladolid. Il progetto riguarda l’estrazione e distribuzione di energia, in questo caso idrogeno da impiegare in pile e accumulatori. La parte rivoluzionaria consiste nella trasmissione senza fili del gas.

Si evita la necessità di cavi - La squadra di studenti - che ha sviluppato un software ad hoc e sfruttato una piattaforma multifunzionale – spiega: "Il sistema consente il trasporto efficiente e lo stoccaggio di energia, evitando così il problema della necessità di una trasmissione via cavo, che comporta un significativo investimento infrastrutturale e, quindi, un aumento dei prezzi dell’energia".



L'idrogeno viene stoccato temporaneamente in batterie e poi trasportato sulla terraferma tramite l'uso di imbarcazioni.



Un processo in tre fasi - Per conoscere l'entità del flusso di energia prodotta vengono registrati i dati riguardanti altezza e durata delle onde. Poi viene dissalata l'acqua ricavando acqua potabile. La terza fase è quella di elettrolisi e compressione mirata a ottenere idrogeno.